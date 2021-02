Foot Locker crolla a Wall Street | pesa la trimestrale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso, che mostra un -9,82%. Il rivenditore di abbigliamento sportivo paga lasotto attese in termini di ricavi. Il quarto trimestre si è chiuso con un giro d’affari pari a 2,19 miliardi di dollari contro i 2,29 miliardi stimati dal consensus. Le vendite a perimetro costante sono diminuite del 2,7%. Meglio delle aspettative, invece, l’utile per azione adjusted pari a 1,55 dollari contro gli 1,27 dollari indicati dal mercato. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il ...

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso Foot Locker, che mostra un -9,82%. Il rivenditore di abbigliamento sportivo paga la trimestrale sotto attese in termini di ricavi. Il quarto trimestre si è chiuso con un giro d'affari pari a 2,19 miliardi di dollari contro i 2,29 miliardi stimati dal consensus. Le vendite a perimetro costante sono diminuite del 2,7%. Meglio delle aspettative, invece, l'utile per azione adjusted pari a 1,55 dollari contro gli 1,27 dollari indicati dal mercato.

Il punto vendita Foot Locker presente a Il Leone Shopping Center si rinnova completamente e si sposta in uno spazio molto più grande all'interno dello stesso centro commerciale. Nel rinnovato negozio di Lonato è ...