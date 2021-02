Fonseca: «Roma-Shakhtar Donetsk? È stato il destino» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paulo Fonseca commenta il sorteggio di Europa League che mette di fronte alla Roma la sua ex suadra, lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole Paulo Fonseca, ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, commenta il sorteggio degli ottavi di Europa League. «È stato il destino. Ovviamente sarà un turno difficile, conosco bene lo Shakhtar, i giocatori dello Shakhtar, sono una grande squadra. Quest’anno in Champions League hanno battuto due volte il Real Madrid e hanno battuto due volte il Real Madrid. È bello tornare, tre anni che non dimenticherò mai. Sarà un avversario adesso, ma è bello tornare a vedere le persone dello Shakhtar. Sono avversari forti. È importante fare una buona partita a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paulocommenta il sorteggio di Europa League che mette di fronte allala sua ex suadra, lo. Le sue parole Paulo, ai microfoni dei canali ufficiali della, commenta il sorteggio degli ottavi di Europa League. «Èil. Ovviamente sarà un turno difficile, conosco bene lo, i giocatori dello, sono una grande squadra. Quest’anno in Champions League hanno battuto due volte il Real Madrid e hanno battuto due volte il Real Madrid. È bello tornare, tre anni che non dimenticherò mai. Sarà un avversario adesso, ma è bello tornare a vedere le persone dello. Sono avversari forti. È importante fare una buona partita a ...

