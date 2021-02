zazoomblog : Fondazione Neuromed Telethon finanzia la ricerca sulle malattie rare (in particolare il morbo di Huntington) -… - TeleAesse : Telethon finanzia la ricerca sulle malattie rare della Fondazione Neuromed - - MoliseTabloid : Malattia di Huntington, Telethon finanzia importante ricerca della Fondazione Neuromed, selezionata fra 518 propost… - Primonumero : Fondazione Telethon premia ricerca su malattia di Huntington del Neuromed - NeuromedIRCCS : ??? Tutte le NEWS sul canale Instagram della Fondazione Neuromed! #Formazione, #Prevenzione, #Ricerca e #Cura: acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Neuromed

isnews

A Maria Benedetta Donati , a capo del laboratorio di medicina traslazionale dell'Irccsdi Pozzilli (Isernia) e vicepresidente del comitato scientifico diUmberto Veronesi , ...Si tratta del progetto di ricerca coordinato da Vittorio Maglione della. In tutto il territorio nazionale sono stati finanziati 45 progetti, per un totale di oltre 10 milioni di ...Dopo una dura selezione, il Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare dell’Istituto molisano si aggiudica un prestigioso “grant” da parte della Fondazione Telethon per lo studio delle malattie rare ...Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Molise è stato finanziato un progetto di ricerca che ha o ...