FNM perfeziona acquisto 82 | 4% di Milano Serravalle – Milano Tangenziali

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – FNM hato l’acquisizione dell’82,4% del capitale sociale di(MISE) da Regione Lombardia in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato il 3 novembre 2020. In considerazione della partecipazione del 13,6% del capitale sociale già acquisita da FNM il 29 luglio 20202, ad esito dell’operazionetasi in data odierna, FNM detiene una partecipazione rappresentativa del 96% del capitale sociale di MISE. L’acquisizione – spiega una nota – si èta a seguito del soddisfacimento delle condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e ...

