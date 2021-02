Florida, 28 febbraio. Tutti in attesa del "come back" di Trump (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da quando gli è stato spento il megafono preferito, i social network, il silenzio di Donald Trump fa più rumore di quanto lui stesso potesse immaginare. Sono passate cinque settimane dalla violenta uscita di scena e da quel momento la domanda, fuori e dentro il partito repubblicano, è cosa abbia in mente l’ex presidente degli Stati Uniti per il suo futuro. Ecco che cresce l’attesa per il discorso di domenica, in chiusura all’annuale Conservative Political Action Committee (CPAC), il più influente raduno dei conservatori. Il fine settimana di Orlando, in Florida, inaugurato questa mattina dal governatore locale Ron DeSantis, sarà l’occasione per ribadire i punti programmatici del partito, tratteggiare le linee future in vista delle elezioni di midterm fra due anni e, neanche a dirlo, per iniziare a pensare come ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da quando gli è stato spento il megafono preferito, i social network, il silenzio di Donaldfa più rumore di quanto lui stesso potesse immaginare. Sono passate cinque settimane dalla violenta uscita di scena e da quel momento la domanda, fuori e dentro il partito repubblicano, è cosa abbia in mente l’ex presidente degli Stati Uniti per il suo futuro. Ecco che cresce l’per il discorso di domenica, in chiusura all’annuale Conservative Political Action Committee (CPAC), il più influente raduno dei conservatori. Il fine settimana di Orlando, in, inaugurato questa mattina dal governatore locale Ron DeSantis, sarà l’occasione per ribadire i punti programmatici del partito, tratteggiare le linee future in vista delle elezioni di midterm fra due anni e, neanche a dirlo, per iniziare a pensare...

