Florence Pugh e Morgan Freeman star di A Good Person, nuovo film diretto da Zach Braff (Di sabato 27 febbraio 2021) Zach Braff tornerà alla regia con il film A Good Person e le star saranno la sua compagna Florence Pugh e il premio Oscar Morgan Freeman. Zach Braff sarà il regista e lo sceneggiatore di A Good Person e i protagonisti saranno Morgan Freeman e l'attrice Florence Pugh. Il progetto sembra quindi molto Personale considerando che il filmmaker ha già lavorato con l'attore premio Oscar in occasione di Insospettabili sospetti nel 2017, rivelatosi un successo ai box office con oltre 85 milioni di dollari, e la star di Piccole Donne è da tempo la ...

