Flavio Briatore, ora c'è lei. Dopo Elisabetta Gregoraci riparte dalla bellissima Valentina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di certo esisterà da qualche parte un manipolo di fanatici che ancora spera in una possibile reunion tra la soubrette Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Flavio Briatore. L'esito delle attese, tuttavia, non sarà affatto confortante per i suddetti, perché Flavio Briatore sembra aver trovato un'altra persona ad accudire il suo cuore. Sebbene Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore siano legati dall'amore e la condivisione del piccolo Nathan Falco, amato da entrambi, i loro punti di contatto rimangono fermi a questo e alla sublimazione dei ricordi passati. Non è dato sapere se la possibilità rientrasse nei programmi della showgirl calabrese, ma è possibile affermare che l'imprenditore piemontese è di tutt'altra idea, ...

