Firenze, lezione di Conte: «Con la salute ho tutelato anche l'economia. Il Covid ha cambiato l'Europa» (Di venerdì 26 febbraio 2021) l suo messaggio? Giuseppe Conte ha voluto ribadire di aver tutelato economia e salute insieme. Non danneggiando nè l'una, nè l'altra. Vedremo più avanti se ha ragione o torto. Intanto diciamo che appariva più sciolto da presidente del consiglio, soprattucco quando snocciolava i dpcm che chiudevano l'Italia, Giuseppe Conte. Invece oggi, 26 febbraio, avviando la lectio magistralis ha manifestato nuova emozione. Farà il leader del Movimento 5 Stelle? Non l'ha detto. Ma il rettore, Luigi Dei, ha precisato che se Conte vorrà fare il leader politico dovrà prendere una nuova aspettativa L'articolo proviene da Firenze Post.

