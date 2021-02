FIPE, per ristorazione profondo rosso senza fine (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un profondo rosso di cui ancora non si vede la fine. Secondo l’ufficio studi di FIPE-Confcommercio, che ha elaborato i dati Istat diffusi oggi, nel quarto trimestre del 2020 la ristorazione italiana ha perso altri 11,1 miliardi di euro, chiudendo così con un -44,3% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. Un risultato determinato da quello che è stato, a tutti gli effetti, un secondo lockdown autunnale per il comparto della ristorazione che, complessivamente, lo scorso anno ha perso 34,6 miliardi di euro, il 36,2% rispetto al periodo pre-Covid. “Siamo davanti a un abisso apparentemente senza fine – commenta in una nota la Federazione italiana dei Pubblici esercizi – Con la fine di marzo si chiuderà, con ogni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Undi cui ancora non si vede la. Secondo l’ufficio studi di-Confcommercio, che ha elaborato i dati Istat diffusi oggi, nel quarto trimestre del 2020 laitaliana ha perso altri 11,1 miliardi di euro, chiudendo così con un -44,3% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. Un risultato determinato da quello che è stato, a tutti gli effetti, un secondo lockdown autunnale per il comparto dellache, complessivamente, lo scorso anno ha perso 34,6 miliardi di euro, il 36,2% rispetto al periodo pre-Covid. “Siamo davanti a un abisso apparentemente– commenta in una nota la Federazione italiana dei Pubblici esercizi – Con ladi marzo si chiuderà, con ogni ...

