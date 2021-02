Fiepet-Confesercenti: apertura serale ristoranti, bene richiesta Raggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Positiva la richiesta del Campidoglio annunciata dalla sindaca Raggi di chiedere al Governo la riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 22 e di intervenire anche sulla Tari, in modo da non farla pagare agli esercenti che non ha utilizzato il servizio.” “E’ da mesi che come Fiepet-Confesercenti avanziamo questa proposta, un indirizzo di buon senso che contempla anche la sicurezza dei locali, visto che tutti sono gia’ predisposti con i protocolli anti Covid e quindi operativi. Riaprire la sera con il servizio al tavolo darebbe alle imprese una boccata d’ossigeno e permetterebbe ai lavoratori lasciati in cassa integrazione di essere reintegrati.” “Abbiamo gia’ chiesto un incontro al ministro del Mise Giorgetti per affrontare la questione e trovare una soluzione condivisa, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Positiva ladel Campidoglio annunciata dalla sindacadi chiedere al Governo la ridi bar efino alle ore 22 e di intervenire anche sulla Tari, in modo da non farla pagare agli esercenti che non ha utilizzato il servizio.” “E’ da mesi che comeavanziamo questa proposta, un indirizzo di buon senso che contempla anche la sicurezza dei locali, visto che tutti sono gia’ predisposti con i protocolli anti Covid e quindi operativi. Riaprire la sera con il servizio al tavolo darebbe alle imprese una boccata d’ossigeno e permetterebbe ai lavoratori lasciati in cassa integrazione di essere reintegrati.” “Abbiamo gia’ chiesto un incontro al ministro del Mise Giorgetti per affrontare la questione e trovare una soluzione condivisa, ...

teleischia : GUARDA IN TV. SPECIALE CAMPANIA, ZONA ARANCIONE E ATTIVITA’ COMMERCIALI: IL PUNTO CON VIOLA (FIEPET-CONFESERCENTI).… - AssoturismoTP : RT @Confesercenti: #Fiepet #Confesercenti: Riaprire i pubblici esercizi la sera nelle ‘zone gialle’, dove la situazione sanitaria lo permet… - teleischia : GUARDA IN TV. SPECIALE CAMPANIA. LA SITUAZIONE DELLE IMPERSE: FOCUS CON ANTONIO VIOLA (FIEPET- CONFESERCENTI). IN O… - PiacereGusto : RIAPERTURA RISTORANTI IN ZONA GIALLA, SCENDE IN CAMPO ANCHE LA FIEPET CONFESERCENTI NAZIONALE #Dpcm… - teleischia : IMPRESE. VIOLA (FIEPET-CONFESERCENTI): “PRONTI A RISPETTARE TUTTE LE NORME, MA VOGLIAMO LAVORARE” (SPECIALE TV) -