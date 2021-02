Fia, Salo: “La Ferrari ha imbrogliato ed è stata punita”. Poi fa marcia indietro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Veleni e polemiche in Formula 1 mai sopiti sulle presunte irregolarità Ferrari del 2019. Mika Salo, funzionario FIA ha sganciato la bomba dal suo canale Twitch ufficiale. In una chiacchierata piacevole con il suo amico e connazionale Kristian Sohlberg, il discorso verte inevitabilmente sulla Ferrari: “Avevano motori che consumavano meno carburante di quanto gli fosse consentito. Questa stagione andrà meglio perché alla Ferrari sarà consentito di utilizzare nuovamente la piena potenza. Il fatto che alla Ferrari sia stato permesso di utilizzare meno carburante di quanto consentito nel 2020 è stata la punizione per aver imbrogliato l’anno precedente!”. Parole pesanti che probabilmente non passeranno inosservate ma che infondono anche decise speranze in vista de 2021 ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Veleni e polemiche in Formula 1 mai sopiti sulle presunte irregolaritàdel 2019. Mika, funzionario FIA ha sganciato la bomba dal suo canale Twitch ufficiale. In una chiacchierata piacevole con il suo amico e connazionale Kristian Sohlberg, il discorso verte inevitabilmente sulla: “Avevano motori che consumavano meno carburante di quanto gli fosse consentito. Questa stagione andrà meglio perché allasarà consentito di utilizzare nuovamente la piena potenza. Il fatto che allasia stato permesso di utilizzare meno carburante di quanto consentito nel 2020 èla punizione per averl’anno precedente!”. Parole pesanti che probabilmente non passeranno inosservate ma che infondono anche decise speranze in vista de 2021 ...

ItaSportPress : Fia, Salo: 'La Ferrari ha imbrogliato ed è stata punita'. Poi fa marcia indietro - - Tluigi15 : RT @GiulyDuchessa: “Quello che ho detto in un'intervista un paio di giorni fa è stato frainteso. Tengo a precisare che non conosco i dettag… - hewhowasliving : @Saetta_McQueen Il problema è che visto il tipo di accordo, salo potrebbe aver detto che in FiA avevano trovato god… - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: “Quello che ho detto in un'intervista un paio di giorni fa è stato frainteso. Tengo a precisare che non conosco i dettag… - SebastianTano90 : @FormulaHumor Andiamo a rivedere le immagini mentre la FIA rimprovera Salo di aver spoilerato l'accordo segreto -