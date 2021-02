Festival Filosofico del Sannio: lunedì il terzo appuntamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLunedi 1 Marzo alle ore 15,30 si terrà il terzo appuntamento del 7° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”. L’incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web- Cisco- Webex con la possibilità di interagire con i relatori. Chi intende partecipare agli incontri deve comunicare la propria mail a : asstregatidasophia@gmail.com La lectio è affidata al prof Ivano Dionigi che relazionerà sul tema : “Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno” Obbedire al tempo (tempori parere), seguire il demone (sequi deum), conoscere se stessi (se noscere), non eccedere in nulla (nihil nimis): sono questi i quattro punti cardinali attorno ai quali ruota tutta la saggezza classica legata ai grandi nomi di Sofocle e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLunedi 1 Marzo alle ore 15,30 si terrà ildel 7°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”. L’incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web- Cisco- Webex con la possibilità di interagire con i relatori. Chi intende partecipare agli incontri deve comunicare la propria mail a : asstregatidasophia@gmail.com La lectio è affidata al prof Ivano Dionigi che relazionerà sul tema : “Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno” Obbedire al tempo (tempori parere), seguire il demone (sequi deum), conoscere se stessi (se noscere), non eccedere in nulla (nihil nimis): sono questi i quattro punti cardinali attorno ai quali ruota tutta la saggezza classica legata ai grandi nomi di Sofocle e ...

TerraDiPalma : RT @UstaUnisannio: Al via il 7° Festival filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia, in c… - UstaUnisannio : Al via il 7° Festival filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia,… - TV7Benevento : 7° Festival filosofico. Si parte con due incontri giovedi 25 e venerdi 26 Febbraio 2021... - ottochannel : Festival filosofico, Benevento incontra le scuole -