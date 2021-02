Festival di Sanremo | tutti i vincitori e l’albo d’oro I titoli delle canzoni e chi ha trionfato più volte

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi salirà sul podio dell’edizione numero 71 deldi? In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, diamo uno sguardo aquelli che si sono aggiudicati, in passato, la rassegna. Renga, Arisa e Ermal Meta a caccia del bis2021, in tre per il bis Solo tre cantanti presenti a2021 hanno già vinto una volta ile possono puntare al bis: Francesco Renga,re con “Angelo” nel 2005, Arisa (prima nel 2014 con “Controvento”) e Ermal Meta vincitore nel 2018, insieme a Fabrizio Moro, con “Non mi avete fatto niente”. La cantante genovese haanche nella categoria giovani (2009) con “Sincerità”.del passato Ad aver vinto il maggior numero disono due ...

I tre ragazzi de Il Volo saranno super ospiti, mercoledì 3 marzo, aldi. Dopo la vittoria nel 2015 con il brano "Grande Amore" e il podio nel 2019 con il brano "Musica che resta", Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano per la ...L'ultima puntata della sesta stagione è stata posticipata di una settimana a causa della concomitanza con ildi. Stando alle prime anticipazioni reperite in rete, gli ultimi due ...«Ti piaci? Sei fuori fuoco? Succede. È capitato anche a me di perdermi. Di non riconoscermi più. E ho dovuto faticare. Tagliare i fili con il mio passato, ...Chi salirà sul podio dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo? In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, diamo uno sguardo a tutti quelli che si sono aggiudicati, in passato, la rassegna. Re ...