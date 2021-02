Federica Pellegrini e Alberto Tomba a Sanremo | la sportiva gli lancia un ultimatum

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In corso d’opera e non ancor tutto definito2021 si annuncia ricco di sorprese . In queste ore è stata resa nota la partecipazione di, ospiti speciali dell’ultima puntata del Festival della canzone italiana. In vista delle norme anti Covid com’è noto la kermesse andrà in onda senza pubblico: Amadeus, Fiorello e co. Per conquistare l’attenzione del pubblico a casa e la scelta di personaggi vip provenienti da più ambiti oltre quello della musica è sicuramente un vantaggio della manifestazione.di nuovo insiemesarà accompagnata per l’occasione niente meno che d’...