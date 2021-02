Fecondazione assistita, ora decide solo la donna: sì all’impianto anche contro il volere dell’ex marito (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Una sentenza nel campo della Fecondazione assistita che farà discutere: gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati nell’utero della donna, anche se l’ex partner non è d’accordo. Lo stabilisce il Tribunale di S.Maria Capua a Vetere che, ha spiegato l’avvocato Gianni Baldini, «per la prima volta in Italia decide su questo tema spinoso, dato il numero crescente di separazioni e di coloro che chiedono di accedere alla Fecondazione medicalmente assistita». Fecondazione assistita: decide solo la donna Alla faccia della «società patriarcale»: per cui, anche in tema di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Una sentenza nel campo dellache farà discutere: gli embrioni conservati tramite congelamento da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati nell’utero dellase l’ex partner non è d’accordo. Lo stabilisce il Tribunale di S.Maria Capua a Vetere che, ha spiegato l’avvocato Gianni Baldini, «per la prima volta in Italiasu questo tema spinoso, dato il numero crescente di separazioni e di coloro che chiedono di accedere allamedicalmente».laAlla faccia della «società patriarcale»: per cui,in tema di ...

