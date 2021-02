Fai, ecco i luoghi del cuore degli italiani. In Campania il monumento Fescina a Quarto è il più votato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il Fai – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I luoghi del cuore”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’invito rivolto agli italiani, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando i luoghi a loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e valorizzazione. E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale: i voti raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il Fai – Fondo Ambiente Italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “Idel”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’invito rivolto agli, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando ia loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza chiusi in casa e a cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e valorizzazione. E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale: i voti raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 ...

ConfindustriaBG : #Bergamo al 17^ posto tra i luoghi del cuore del @Fondoambiente. Ecco la classica completa: - MGrecoMD : Lo dicevo io: in terapia intensiva si muore più che a casa. Quando fai un incidente in macchina,stai meglio se ti d… - marcosem05 : RT @poicipenso4: @matteodessilani @essemg0819 È come il ciclo do-while in informatica. La prima passata la fai sempre e comunque, poi se ci… - essemg0819 : RT @poicipenso4: @matteodessilani @essemg0819 È come il ciclo do-while in informatica. La prima passata la fai sempre e comunque, poi se ci… - vincenzocacac12 : @_Khassia_ le varianti sono molte,all'interno la si può condire con qualsiasi cosa,basta che piace .Fai scolare mol… -