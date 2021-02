Fabrizio Curcio torna alla guida della Protezione civile al posto di Borrelli

Ettore_Rosato : Un’altra bella scelta del presidente Draghi. Fabrizio #Curcio a capo del @DPCgov: competente, qualificato, operativ… - ilpost : Fabrizio Curcio sarà il nuovo capo della Protezione Civile - borghi_claudio : Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Le… - ninacs81 : RT @borghi_claudio: Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Lega c… - popoloZeta : RT @borghi_claudio: Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile (da cui ricordo dipende il CTS). Chi della Lega c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Curcio

Cambio ai vertici della Protezione Civile . Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha nominatoCapo del Dipartimento. Sostituisce Angelo Borrelli a cui vanno ' i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni ' . Persi tratta di un ritorno: dal ...è il nuovo capo della Protezione ...? Scuola:Tar Puglia, legittima nuova ordinanza Regione su didattica a distanza? Emergenza ossigeno nei paesi poveri, Oms lancia Task Force ? Nel mondo oltre 2,5 milioni di morti, più di 113 milioni di ...Era già stato alla guida della struttura dal 2015 al 2017. Ad Angelo Borrelli, responsabile uscente, i ringraziamenti del governo per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.