Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile Nominato da Draghi | sostituisce Borrelli

ilpost : Fabrizio Curcio sarà il nuovo capo della Protezione Civile - gennaromigliore : Auguri di buon lavoro a Fabrizio Curcio, richiamato a servire il Paese alla guida del @DPCgov: il ruolo della Prote… - antoninobill : Fabrizio Curcio torna al vertice della Protezione civile: il premier Mario Draghi sostituisce Angelo Borrelli… - mpiacenonaver1 : RT @Ettore_Rosato: Un’altra bella scelta del presidente Draghi. Fabrizio #Curcio a capo del @DPCgov: competente, qualificato, operativo. ht… - Alessia_Bettini : RT @ErasmoDAngelis: La #protezionecivile resta in ottime mani Fabrizio Curcio torna capo ?@DPCgov? e sostituisce Angelo Borrelli Due dirige… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Curcio

il nuovo capo della Protezione civile nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in sostituzione di Angelo Borrelli il cui mandato era in scadenza nel mese di marzo. "Ad ...Cambio ai vertici della Protezione Civile. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominatoCapo del Dipartimento. Sostituisce Angelo Borrelli a cui vanno 'i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni'. Persi tratta di un ritorno: dal 2015 ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato nuovamente Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Succede ad Angelo Borrelli, ...Da domani Bologna in zona arancione scuro. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Prende il posto di Angelo Borrelli. Biden ...