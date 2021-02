Fabrizio Curcio è il nuovo capo della Protezione civile

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominatodel Dipartimento. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

Cambio ai vertici della Protezione Civile. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo del Dipartimento. Sostituisce Angelo Borrelli a cui vanno 'i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni'. Per Curcio si tratta di un ritorno: dal ...