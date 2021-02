Europa League | Roma-Shakhtar e Manchester-Milan | il quadro completo degli ottavi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilaffronterà ilUnited mentre per laci saranno gli ucraini delloDonetsk neglidi finale di. Lo ha deciso il sorteggio dell’Uefa effettuato a Nyon. Questo ildi finale dell’: Ajax-Young Boys; Dinamo Kiev-Villarreal;Donetsk; Arsenal-Olympiacos; Dinamo Zagabria-Tottenham;United-; Slavia Praga-Glasgow Rangers; Granada-Molde. Le partite d’andata si disputeranno l’11 marzo, il ritorno una settimana dopo: L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - SkySport : Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv… - FabioDiSomma98 : RT @gizzo97: Se hai paura dello Shakthar non puoi pensare di vincere l'Europa League. - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #UEL | I sorteggi degli ottavi LIVE: #Roma con lo #Shakhtar, il #Milan pesca il #ManchesterUnited -

MANCHESTER UNITED AVVERSARIO DEL MILAN AGLI OTTAVI DISorteggio sfortunatissimo nell'urna di Nyon per il Milan. Ibrahimovic e compagni affronteranno il Manchester United negli ottavi di finale di. ROMA - SHAKHTAR DONETSK AGLI ...il Manchester United l'avversaria del Milan negli ottavi di finale diin programma giovedì 11 e 18 marzo. Il sorteggio, svolto a Nyon, era libero, ovvero senza teste di serie e con la possibilità quindi di pescare qualsiasi avversaria, derby fratricidi ...Negli ottavi di finale di Europa League il Milan se la vedrà con il Manchester United, una delle favorite in vista della lotta al titolo Il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League mette di ...Il passaggio dei sedicesimi di Europa League è stato comunque agevole (3-0 complessivo al modesto Maccabi Tel-Aviv) confermando che si tratta di una squadra che rende al meglio negli scontri a ...