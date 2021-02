Europa League, Roma agli ottavi: alle 13 il sorteggio (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma non stecca l’esame Sporting Braga e passa agli ottavi di Europa League. Dopo i due gol dell’andata i giallorossi all’Olimpico ne rifilano tre ai malcapitati portoghesi. Nella serata che certifica il passaggio del turno in Europa c’è solo una nota stonata: l’infortunio di Edin Dzeko. Proprio nella notte in cui l’attaccante bosniaco diventa il miglior marcatore della storia giallorossa nelle competizioni europee, superando anche Totti. È proprio lui ad aprire la gara con il gol del vantaggio. Da lì, per la Roma è tutto in discesa. Il ballottaggio con Borja Mayoral sembra appassionare Dzeko, che non perde occasione per mettere in chiaro che il titolare vuole essere lui. L’infortunio, che a metà ripresa lo ha messo fuori gioco, elimina però ogni dubbio: domenica ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lanon stecca l’esame Sporting Braga e passadi. Dopo i due gol dell’andata i giallorossi all’Olimpico ne rifilano tre ai malcapitati portoghesi. Nella serata che certifica il passaggio del turno inc’è solo una nota stonata: l’infortunio di Edin Dzeko. Proprio nella notte in cui l’attaccante bosniaco diventa il miglior marcatore della storia giallorossa nelle competizioni europee, superando anche Totti. È proprio lui ad aprire la gara con il gol del vantaggio. Da lì, per laè tutto in discesa. Il ballottaggio con Borja Mayoral sembra appassionare Dzeko, che non perde occasione per mettere in chiaro che il titolare vuole essere lui. L’infortunio, che a metà ripresa lo ha messo fuori gioco, elimina però ogni dubbio: domenica ...

