Europa League | Milan e Roma agli ottavi Napoli eliminato

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel ritorno dei 16esimi dila sfida trae Braga termina con il risultato di 3-1, consentendouomini di Fonseca di approdaredi finale. Il vantaggio dei giallorossi è firmato da Dzeko al 23`. Nella ripresa Pellegrini sba un rigore, poi serve l`assist per il raddoppio di Carles Perez (75`). L`autogol di Cristante all`87` vale solo per il tabellino, poi al 91` il gol di B.Mayoral.Con la Stella ossa finisce 1-1 a San SiroIlsi è qualificatodigrazie all'1-1 di San Siro contro la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale. Rossoneri avanti nella competizione grazie alle reti in trasferta - 2-2 all'andata - e al ...

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - Trepppunti : @LogikSEO Sorteggio europa league 2019-2020 che è stato fatto a dicembre 2019 - Corriere : Il Milan va agli ottavi dopo l’1-1 con lo Stella Rossa. Ma quanta fatica anche a San Siro -

Bravo su Sporar, si distingue anche nel finale su Tormena. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, ...Nelle mani di Gigio. È così dagli albori di questarossonera, del resto: iniziava ottobre e il gigante con la maglia numero 99 salvava il Milan dall'eliminazione nel playoff col Rio Ave, in quella serie interminabile di rigori. Stavolta ...Abbiamo gestito i giocatori e vinto bene". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria contro il Braga in Europa League. "Cosa ci tiene a galla nell'emergenza? L’atteggiamento. Mi ...(Tutto Napoli) 25 Il Napoli ha vinto 2-1 col Granada, ma è stato eliminato dall'Europa League per via della sconfitta per 2-0 all'andata in Spagna. A questo punto la Lega Serie A può definire la data ...