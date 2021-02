Europa League, il sorteggio è tosto: chi affronteranno Roma e Milan (Di venerdì 26 febbraio 2021) sorteggio tutt’altro che agevole per le due squadre italiane ancora in corsa per l’Europa League. Agli ottavi di finale il Milan di Stefano Pioli ha pescato il Manchester United dall’urna di Nyon. La partita d’andata si svolgerà in Inghilterra all’Old Trafford e il ritorno a San Siro. La Roma invece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un tuffo nel passato per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, fino a due anni fa sulla panchina ucraina. La prima gara sarà all’Olimpico e il ritorno in trasferta. Ricordi ottimi per i rossoneri Poteva andare meglio? Diciamo di sì. Ma l’urna di Nyon ha restituito un ottavo di finale comunque intrigante per Milan e Roma e sicuro fascino. I rossoneri di Pioli dovranno ritrovare la forma dei tempi migliori nel doppio ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 febbraio 2021)tutt’altro che agevole per le due squadre italiane ancora in corsa per l’. Agli ottavi di finale ildi Stefano Pioli ha pescato il Manchester United dall’urna di Nyon. La partita d’andata si svolgerà in Inghilterra all’Old Trafford e il ritorno a San Siro. Lainvece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un tuffo nel passato per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, fino a due anni fa sulla panchina ucraina. La prima gara sarà all’Olimpico e il ritorno in trasferta. Ricordi ottimi per i rossoneri Poteva andare meglio? Diciamo di sì. Ma l’urna di Nyon ha restituito un ottavo di finale comunque intrigante pere sicuro fascino. I rossoneri di Pioli dovranno ritrovare la forma dei tempi migliori nel doppio ...

