Europa League, il sorteggio degli ottavi: Milan sfortunato, bene la Roma Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale dell'Europa League. Il Milan pesca lo United, la Roma prende gli ucraini dello Shakhtar sorteggio agrodolce per le italiane rimaste in corsa in Europa League, Milan e Roma. Per i rossoneri l'urna di Nyon non è stato affatto benevola. Nel doppio confronto agli ottavi di finale i rossoneri affronteranno il Manchester United, favorito alla vittoria finale insieme al Tottenham. L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla doppia sfida in Champions League nel 2010. Anche allora erano gli ottavi di finale, e gli inglesi prevalsero nettamente, vincendo 3-2 a San Siro e 4-0 al ritorno in casa.

