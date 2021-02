Europa League | il Milan pesca il Manchester United | Roma contro lo Shakhtar

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Sorteggio difficile per ilagli ottavi di finale di: la squadra rossonera se la vedrà con gli inglesi del. Più benevola la sorte per lache incrocerà gli ucraini delloDonetsk. I giallorossi giocheranno l'andata l'11 marzo in Ucraina, mentre il ritorno sarà il 18 dello stesso mese. Loè il club che mister Fonseca ha allenato dal 2016 al 2019, prima di approdare a. Anche i rossoneri giocherannoilfuori casa il prossimo 11 marzo, e il ritorno il 18 ao.

ROMA - Dopo il Braga, Paulo Fonseca continua a sfidare il suo passato . La Roma nei sorteggi degli ottavi di finale diha infatti pescato lo Shakhtar , squadra allenata fino a un anno e mezzo fa proprio dal tecnico portoghese. Fonseca torna nell'Ucraina che lo ha consacrato , i tifosi della Roma tutto ...NAPOLI - Napoli subito in campo oggi dopo l'incontro dicontro il Granada . Gli azzurri si preparano al prossimo incontro di campionato il match contro il Benevento in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona.