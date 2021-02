Europa League | i sorteggi degli ottavi | la Roma pesca lo Shakhtar | male il Milan Tutti gli accoppiamenti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L'è pronta ad entrare nel vivo con glidi finale.Arrivano glidi finale di. Alle 13:00 di oggi, sarannoati gliper le prossime gare della prestigiosa competizione. Dopo l'eliminazione del Napoli avvenuta ieri sera, a rimanere ancora in corsa tra le italiane,: passate dopo il rispettivo doppio confronto con Braga e Stella. Per questodi finale non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.Di seguito, tutte le squadre qualificate e i rispettivi(ITA), Ajax ...

Il Milan affronterà il Manchester United agli ottavi di finale di, mentre la Roma affronterà lo Shakhtar Donetsk. Questo l'esito del sorteggio Uefa a Nyon.La Roma di Paulo Fonseca ritroverà negli ottavi diil 'suo' Shakhtar Donetsk con il quale ha vinto tutto in ...A Nyon, in Svizzera, decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. L'andata è in programma l'11 marzo, il ritorno il 18. Sorteggio non fortunato per le italiane: il Milan di Ibra ...EUROPA LEAGUE SORTEGGI – A Nyon, in Svizzera, i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Due italiane ancora in corsa per il titolo, Napoli eliminato dagli spagnoli del Granada. L’andata degl ...