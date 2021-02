Europa League | agli ottavi Roma-Shakhtar e Manchester Utd-Milan

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’urna di Nyon ha determinato glidi finale di. Gara d’andata 11 marzo, ritorno 18. Sorteggio non fortunato per le italiane. Infatti ildi Pioli trova sulla sua strada ilUnited. Per latuffo nel passato contro loDonetsk.di finale (11-18 marzo)Ajax (OLA) – ?Young Boys? (SVI)Dynamo Kiev (UCR)? – Villarreal (SPA)?(ITA) –Donetsk (UCR)Arsenal (ING)? – Olympiacos (GRE)?Dinamo Zagabria (CRO) – Tottenham (ING)United (ING) – ?(ITA)Slavia Praga (CZE) – Rangers (SCO)Granada (SPA) – Molde (NOR)

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - angelomangiante : Lesione primo grado adduttore per #Dzeko. Stop due settimane dopo esami strumentali. A rischio anche Europa League. @SkySport - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - yujiromanisuta : RT @OfficialASRoma: Troviamo lo Shakhtar nel nostro cammino europeo per la quarta volta #ASRoma #UEL - codeghino10 : RT @Corriere: Milan e Roma evitano il derby ma è andata male (soprattutto a Pioli) -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Il presente e il passato di Fonseca, una storia professionale che si intreccia con quella personale. Il sorteggio didella Roma è tutto qui: perché lo Shakhtar Donetsk non è solo l'ex squadra dell'attuale allenatore della Roma, ma è anche il club che nella Champions di tre anni fa la Roma affrontò non ...Out anche contro Fiorentina e Genoa, la Roma proverà a farlo tornare per la sfida dicontro lo Shakhtar in programma l'11 ...Tiago Pinto ha commentato il sorteggio di quest’oggi che ha assegnato lo Shakhtar Donetsk alla Roma come avversario per gli Ottavi di Europa League. Queste le sue parole al sito ufficiale del club: ...La Roma invece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, un tuffo nel passato per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Tuffo nel passato per Paulo Fonseca contro gli ucraini. Sorteg ...