Etiopia, Amnesty International denuncia il massacro di civili ad Axum (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le truppe eritree presenti nella Regione del Tigray hanno compiuto una strage lo scorso Novembre in terra d'Etiopia. Lo rivela Amnesty Secondo un rapporto di Amnbesty International, i soldati eritrei hanno ucciso centinaia di civili nella Regione del Tigray, nel nord dell'Etiopia tra il 28 e il 29 Novembre. Un massacro che potrebbe configurare crimini contro l'umanità. La ONG ha intervistato 41 sopravvissuti e altre 20 persone a conoscenza dei fatti. Tutte hanno confermato il massacro di Axum: esecuzioni di civili, bombardamenti indiscriminati e saccheggi nel corso dell'offensiva lanciata lo scorso Novembre dalle forze armate di Eritrea ed Etiopia per prendere il strappare Axum al Fronte di ...

