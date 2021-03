ETF Cannabis | ci sono su Borsa Italiana? Migliori ETF Marijuana borse europee

Leggi su risparmioggi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) CiETFquotati sue, in caso affermativo, quali? A causa del successo dei fondi di investimento che hanno come sottostante società attive nell’ambito dellaterapeutica, molti risparmiatori hanno iniziato a cercare suETF per investire sulla. Con grande stuporesubito arrivate le prime difficoltà. Su, infatti, non sembrano esserci ETF. Una brutta battuta d’arresto per chi pensava di investire sullacon gli ETF? Assolutamente no perchè, per fortuna, le alternative non mancano. Per investire sui fondi legati allaè ...