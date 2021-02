Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi | venerdì 26 febbraio 2021

(Di venerdì 26 febbraio 2021)di26: iSuperenalotto Diretta Questa sera,26, alle ore 20 va in scena la nona (9)deldel gioco, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni delin diretta live, in tempo reale. Quali sono idell’di ...

CorriereCitta : EuroJackpot 26 febbraio 2021: estrazione di oggi con i numeri vincenti - controcampus : #EuroJackpot #26Febbraio2021 #Estrazione ?numeri vincenti? - CasilinaNews : Eurojackpot, estrazione oggi: numeri vincenti venerdì 26 febbraio 2021 - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #Estrazioni #EuroJackpot Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 19 febbraio 2021 in diretta,… https://t.co… - PressGiochi : Eurojackpot: l'estrazione di venerdì 19 febbraio premia l'Italia con 121mila euro: -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Eurojackpot

L'diavviene ogni venerdi alle 20.00 . Giocare e semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro.premia i ...In caso di mancata vincita ricordiamo che il nuovo appuntamento con la fortuna torna il prossimo venerdì in occasione della prossimain programma come sempre alle ore 20.00 in ...Il Jackpot a disposizione per l’estrazione del prossimo concorso di venerdì 26 febbraio è di 34.000.000 di euro. L’estrazione di venerdì 19 febbraio di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore ...L'estrazione di venerdì 19 febbraio di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l'Italia grazie alla vincita con punti 5+0 da 121.904,80 ...