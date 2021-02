Estate, prime proiezioni meteo poco confortanti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai lo sapete: le proiezioni stagionali vanno prese con le molle. Ma quando le analisi sono puntigliose, sono attente e soprattutto costanti si possono trarre spunti davvero interessanti. Spunti che talvolta portano a stilare proiezioni meteo climatiche aderenti alla realtà. Estate 2021, peggio che mai Tenendo bene a mente ciò che sta accadendo a livello atmosferico, possiamo ipotizzare un’Estate 2021 tanto capricciosa quanto estrema. Se il Vortice Polare dovesse dissolversi più tardi del previsto rischierebbe di condizionare le ultime settimane di Primavera e gran parte della stagione estiva. In che modo? Beh, diciamo che potrebbe somigliarsi alla scorsa Estate e sappiamo che per la stragrande maggioranza delle nostre regioni è stato un trimestre all’insegna della normalità. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai lo sapete: lestagionali vanno prese con le molle. Ma quando le analisi sono puntigliose, sono attente e soprattutto costanti si possono trarre spunti davvero interessanti. Spunti che talvolta portano a stilareclimatiche aderenti alla realtà.2021, peggio che mai Tenendo bene a mente ciò che sta accadendo a livello atmosferico, possiamo ipotizzare un’2021 tanto capricciosa quanto estrema. Se il Vortice Polare dovesse dissolversi più tardi del previsto rischierebbe di condizionare le ultime settimane di Primavera e gran parte della stagione estiva. In che modo? Beh, diciamo che potrebbe somigliarsi alla scorsae sappiamo che per la stragrande maggioranza delle nostre regioni è stato un trimestre all’insegna della normalità. ...

Gianmarcomacpez : RT @ZeroNodi: #miRiconoscoin una splendida e spensierata giornata estiva degli anni 80, quando si stava in spiaggia da mattina a sera, dove… - Rafagrodoro : RT @ZeroNodi: #miRiconoscoin una splendida e spensierata giornata estiva degli anni 80, quando si stava in spiaggia da mattina a sera, dove… - Antonie34106935 : @Nina2397991955 @Lia9472 Hai copiato il giudizio di Estate? Ti riuscisse mai di avere un pensiero tuo..!! Le vere '… - ziaiaia3 : RT @ZeroNodi: #miRiconoscoin una splendida e spensierata giornata estiva degli anni 80, quando si stava in spiaggia da mattina a sera, dove… - ManniEditori : 'Mentre tutto cambia' è la storia di quattro ragazzi nell'estate del 1989, delle prime volte, della fine dell'innoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate prime L'estate in cui imparammo a volare, 5 serie tv da vedere se ti è piaciuta la serie Netflix ...terminato di guardare L'estate in cui imparammo a volare, partire da questa serie disponibile su Netflix può essere la scelta che fa al caso vostro. La fantastica signora Maisel su Amazon Prime Video ...

Tutto quello che cambia col nuovo logo Peugeot Riguardo a questo nuovo emblema , c'è da dire che le prime avvisaglie del cambiamento risultavano già nell'estate del 2020, quando un primo prototipo della futura nuova generazione della 308 portava ...

Estate, prime proiezioni meteo poco confortanti Meteo Giornale Estate, prime proiezioni meteo poco confortanti Ormai lo sapete: le proiezioni stagionali vanno prese con le molle. Ma quando le analisi sono puntigliose, sono attente e soprattutto costanti si possono trarre spunti davvero interessanti. Spunti che ...

Draghi: sì al passaporto vaccinale. Servono tre mesi, si lavora per l’estate DALL’INVIATO A BRUXELLES. I leader europei vogliono far sentire il loro fiato sul collo delle case farmaceutiche che non stanno rispettando le consegne dei vaccini. Ma le armi a disposizione dell’Ue s ...

...terminato di guardare L'in cui imparammo a volare, partire da questa serie disponibile su Netflix può essere la scelta che fa al caso vostro. La fantastica signora Maisel su AmazonVideo ...Riguardo a questo nuovo emblema , c'è da dire che leavvisaglie del cambiamento risultavano già nell'del 2020, quando un primo prototipo della futura nuova generazione della 308 portava ...Ormai lo sapete: le proiezioni stagionali vanno prese con le molle. Ma quando le analisi sono puntigliose, sono attente e soprattutto costanti si possono trarre spunti davvero interessanti. Spunti che ...DALL’INVIATO A BRUXELLES. I leader europei vogliono far sentire il loro fiato sul collo delle case farmaceutiche che non stanno rispettando le consegne dei vaccini. Ma le armi a disposizione dell’Ue s ...