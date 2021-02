(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "alPietronuovo capo di stato maggiore dell'. La nostra riconoscenza alFarina per ilsvolto al servizio delle Forze Armate". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Antonio_Tajani : Buon lavoro al Generale Pietro Serino nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. La nostra riconoscenza al General… - TV7Benevento : Esercito: Tajani, 'buon lavoro a generale Serino'... - Antonio_Tajani : Buon lavoro al Generale Pietro Serino nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. La nostra riconoscenza al General… - FF_AAediPolizia : @tripodimaria @Esercito @SM_Difesa @MinisteroDifesa @forza_italia @Quirinale @Antonio_Tajani @BerniniAM Ci associamo anche noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito Tajani

LiberoQuotidiano.it

Ci penso, mi. Suvvia, chi non lo farebbe? ". Sarebbe disponibile anche Fabrizio Pregliasco ... Per Forza Italia invece avanzano le quotazioni di Antonioe Mara Carfagna (Pari Opportunità)...Intanto "ci penso, mi". Così Andrea Crisanti , direttore del Laboratorio di Microbiologia ...Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente...Il leader leghista: è arrivato il momento di deporre l'ascia di guerra. Poi scivola sulla moneta unica Matteo Salvini lavora alacremente per esercitare una leadership forte sul governo. Incontra l’uni ...La senatrice bolognese Anna Maria Bernini è vice-coordinatrice del partito Forza Italia, al fianco del coordinatore nazionale Antonio Tajani. A nominarla è stato il presidente Silvio Berlusconi. "Ring ...