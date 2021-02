Esame per avvocato, la Lonardo interroga il nuovo Governo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho presentato, in Senato, l’ennesima interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia per sapere se, contrariamente a quanto avvenuto nella precedente esperienza di Governo, intendano, finalmente, prendere effettivamente in considerazione la possibilità di consentire l’espletamento dell’Esame per l’abilitazione alla professione forense in forma orale”. Così la senatrice del gruppo Misto Sandra Lonardo. Che spiega: “Considerato, peraltro, che è emersa, chiaramente, una profonda discriminazione, rispetto a tutte le altre professioni, cui è stato consentito di effettuare le prove a distanza in modalità orale, ai danni dei praticanti avvocati, privati, invece, di questa opportunità e lesi nei loro diritti ed interessi legittimi. Parliamo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho presentato, in Senato, l’ennesimazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia per sapere se, contrariamente a quanto avvenuto nella precedente esperienza di, intendano, finalmente, prendere effettivamente in considerazione la possibilità di consentire l’espletamento dell’per l’abilitazione alla professione forense in forma orale”. Così la senatrice del gruppo Misto Sandra. Che spiega: “Considerato, peraltro, che è emersa, chiaramente, una profonda discriminazione, rispetto a tutte le altre professioni, cui è stato consentito di effettuare le prove a distanza in modalità orale, ai danni dei praticanti avvocati, privati, invece, di questa opportunità e lesi nei loro diritti ed interessi legittimi. Parliamo di ...

