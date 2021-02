Ermal Meta: il nuovo album “Tribù urbana” in uscita il 12 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Venerdì 12 marzo esce “Tribù urbana”, il nuovo attesissimo album di inediti di Ermal Meta, già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/Tribuurbana) e contenente 11 brani inediti, tra cui “Un milione di cose da dirti”,brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, “No satisfaction”. “Tribù urbana” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music) arriva a tre anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Non Abbiamo Armi”, ed evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della Tribù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Venerdì 12esce “”, ilattesissimodi inediti di, già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/Tribu) e contenente 11 brani inediti, tra cui “Un milione di cose da dirti”,brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, “No satisfaction”. “” (pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music) arriva a tre anni di distanza dall’ultimoin studio, “Non Abbiamo Armi”, ed evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della...

OndeFunky : Nel nuovo disco #TribùUrbana (out il 12 marzo) @MetaErmal guarda ben oltre la sua vita e riesce a fare luce anche… - repubblica : Sanremo, Ermal Meta: 'Il mio Festival dalla parte degli Invisibili': Il cantautore di origini albanesi torna in gar… - rockolpoprock : Ermal Meta: 'I cantanti parlavano delle mie canzoni senza conoscere nulla'. - prendendovento : RT @SMagazineItalia: @MetaErmal torna in pista con #TribùUrbana, un album che miscela modernità musicale e tradizionalità autoriale. Un pop… - PassarellaRock : @MetaErmal Le confessioni rock in viola di Ermal Meta .. È un disco strano per me: ci ho lavorato con la voglia di… -