Era Izzie Stevens in Grey's Anatomy: oggi a 43 anni ha i capelli corti e neri, che cambiamento! [FOTO] (Di venerdì 26 febbraio 2021) In Grey's Anatomy, Izzie Stevens, è stata una delle grandi protagoniste delle prime stagioni. Faceva parte dei cinque specializzandi che avrebbero dovuto diventare chirurghi. La sua storia travagliata ha appassionato i milioni di telespettatori e il suo addio alla serie ha lasciato l'amaro in bocca. I suoi amori sono sempre stati difficili: in un primo … L'articolo Era Izzie Stevens in Grey's Anatomy: oggi a 43 anni ha i capelli corti e neri, che cambiamento! FOTO proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Era Izzie Katherine Heigl rompe il silenzio: "Cosa penso dell'abbandono di Alex Karev in Grey's Anatomy" Era inevitabile che prima o poi Katherine Heigl avrebbe rotto il silenzio sull'abbandono di Justin ...personaggio di Alex Karev avrebbe deciso di andare via da Seattle proprio per ricongiungersi a Izzie ...

Grey's Anatomy: Katherine Heigl non approva l'uscita di scena di Alex Karev ... il dottor Karev spiegava tramite alcune lettere ai colleghi (e a sua moglie Jo) il motivo per il quale aveva deciso di lasciare immediatamente Seattle: si era riunito con la sua ex moglie Izzie ...

Grey's Anatomy: Katherine Heigl non approva l'uscita di scena di Alex Karev ComingSoon.it La serie tv da non perdere questa settimana: "L'estate in cui imparammo a volare" L'estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane) di Maggie Friedman, con Katherine Heigl, Sarah Chalke (serie, 10 episodi, Netflix). Tully e Kate, amiche da sempre ma forse non per sempre. La prima è ...

