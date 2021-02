Emergenza coronavirus: 6 regioni rischiano l’arancione, 2 il rosso. Ecco quali sono (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in Italia, e i colori delle regioni cambiano in continuazione di conseguenza; su Corriere le parole del Ministro Speranza: Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi Si lavora quindi per evitare una nuova chiusura generale, e la Gelmini aggiunge su quanti si lamentano del sistema dei colori: Per cambiare completamente un metodo, il sistema delle fasce, ne serve uno diverso. E al momento mi pare che questo non ci sia, perché nessuno ha indicato un metodo alternativo Siamo tutti a rischio Continua il sito: Una situazione di altissimo rischio che — questo è stato ribadito — non consente allentamenti. L’ipotesi di aprire i ristoranti nelle regioni in fascia ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si arresta la crescita dei contagi dain Italia, e i colori dellecambiano in continuazione di conseguenza; su Corriere le parole del Ministro Speranza: Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi Si lavora quindi per evitare una nuova chiusura generale, e la Gelmini aggiunge su quanti si lamentano del sistema dei colori: Per cambiare completamente un metodo, il sistema delle fasce, ne serve uno diverso. E al momento mi pare che questo non ci sia, perché nessuno ha indicato un metodo alternativo Siamo tutti a rischio Continua il sito: Una situazione di altissimo rischio che — questo è stato ribadito — non consente allentamenti. L’ipotesi di aprire i ristoranti nellein fascia ...

