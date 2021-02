Elezioni Coni Campania, rinnovata la presenza dell’Asi in consiglio regionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutorinnovata la fiducia al Comitato regionale Asi della Campania ed al suo presidente, Nicola Scaringi, in occasione delle Elezioni dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva in seno al Comitato regionale Coni per il quadriennio olimpico 2021/2025. Le Elezioni, che si sono svolte ieri a Napoli presso l’Hotel Ramada, hanno premiato il lavoro svolto finora da Nicola Scaringi e dall’Asi confermandone la presenza insieme ad altri quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva. A presiedere la tornata elettorale è stato il presidente uscente del Coni regionale, Sergio Roncelli, principale candidato al rinnovo della presidenza, le cui Elezioni si svolgeranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutola fiducia al ComitatoAsi dellaed al suo presidente, Nicola Scaringi, in occasione delledei rappresentanti degli enti di promozione sportiva in seno al Comitatoper il quadriennio olimpico 2021/2025. Le, che si sono svolte ieri a Napoli presso l’Hotel Ramada, hanno premiato il lavoro svolto finora da Nicola Scaringi e dall’Asi confermandone lainsieme ad altri quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva. A presiedere la tornata elettorale è stato il presidente uscente del, Sergio Roncelli, principale candidato al rinnovo della presidenza, le cuisi svolgeranno ...

