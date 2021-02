Elezioni a Benevento | il decalogo di Isidea alle forze politiche della città

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, l’associazione presieduta da Rito Martignetti, si rivolgeimpegnate nella prossima tornata elettorale delle Amministrative di, mettendo a loro disposizione il seguente sintetico: Sviluppare il progetto strategico di sviluppo territoriale “Congressuale” nell’ex tabacchificio di via XXV Luglio (riqualificabile con i fondi Demanio/Investitalia), ma anche in altre strutture idonee come Villa dei Papi; Riaffidare la Chiesa di Santa Sofia, inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, al Museo del Sannio di cui è stata in passato Prima Sala, convogliando le funzioni di culto ordinarie nella Parrocchia del Santissimo Salvatore di via Stefano ...