Eibar-Huesca (sabato, ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Scontro salvezza a Ipurua (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si preannuncia temperatura parecchio elevata a Ipurua domani pomeriggio: l’Eibar, che ha 21 punti e fa parte del terzetto di penultime in classifica, attende l’Huesca, ultimo con 19 ma rilanciato dalla vittoria contro il Granada della settimana scorsa e desideroso di giocarsi le sue carte fino in fondo. Gli Aragonesi sembravano spacciati, invece bisogna dire InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si preannuncia temperatura parecchio elevata adomani pomeriggio: l’, che ha 21 punti e fa parte del terzetto di penultime in classifica, attende l’, ultimo con 19 ma rilanciato dalla vittoria contro il Granada della settimana scorsa e desideroso di giocarsi le sue carte fino in fondo. Gli Aragonesi sembravano spacciati, invece bisogna dire InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Eibar-Huesca (sabato, ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Scontro - sportli26181512 : Liga LIVE: subito Eibar-Huesca. Alle 16.15 Siviglia-Barcellona, in serata il Valencia: 25esima giornata anche per l… - andreapezzoni87 : #LaLiga, 25^ giornata Oggi Levante-Athletic Bilbao h21 Domani Eibar-Huesca h14 Siviglia-Barça h16.15 Alaves-Osasun… - infobetting : Eibar-Huesca: formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza a Ipurua - 11contro11 : Liga, giornata 24: colpaccio ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… -