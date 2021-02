È online il primo trailer di "Luca", il nuovo film Pixar ambientato in Liguria (Di venerdì 26 febbraio 2021) Disney ha diffuso il primo trailer ufficiale di "Luca", nuova fatica degli studi Pixar con un'ambientazione tutta italiana. Il film è diretto dal regista genovese Enrico Casarosa e debutterà in estate.... Leggi su dday (Di venerdì 26 febbraio 2021) Disney ha diffuso ilufficiale di "", nuova fatica degli studicon un'ambientazione tutta italiana. Ilè diretto dal regista genovese Enrico Casarosa e debutterà in estate....

AuditoriumPdM : RT @culture_roma: Due giorni di #DialoghiSulDiritto con un giurista ed esperti di diversi campi per 4 incontri gratuiti online sui canali d… - Digital_Day : Pixar si innamora delle Cinque Terre in Luca, film diretto da Enrico Casarosa - assunta73 : RT @news48it: Crediamo nel #giornalismocostruttivo, siamo indipendenti e non profit. Il 4 marzo saremo online con un giornalismo che racco… - news48it : Crediamo nel #giornalismocostruttivo, siamo indipendenti e non profit. Il 4 marzo saremo online con un giornalismo… - UggeriRoberto : 'NOTE A MARGINE' dal primo marzo online Il trailer podcast ? -