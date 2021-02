E’ convinto di citare Dante ma era topolino | le scuse del sottosegretario all’istruzione della Lega

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo che la sua gaffe ha fatto il giro del web, il neo, il leghista Rossano Sasso, fa ammenda per l’errore commesso, ma lo strafalcione rimarrà nella storia così come un’altra dichiarazione che, ai tempi, fece discutere e non poco Non ha avuto neanche il tempo di insediarsi che già è incappato nel suo primo scivolone Rossano Sasso, il neoche affiancherà il ministro Bianchi. Ledi Sasso dopo la figuraccia Proprio pochi giorni primasua nomina Sasso, originario di Altamura, aveva pubblicato sul suo profilo social una frase dima che lui, erroneamente, aveva attribuito a: “Chi si ferma è perduto, mille ...

graypixel : @CabrasAntonio te pensa, io per anni sono stato convinto di citare superciuck e poi ho scoperto che lo citavo veram… - ViaDiFuga : Il nuovo sottosegretario all'istruzione #Sasso cita Topolino convinto di citare Dante. E tornammo a riveder le pall… - Nanoalto : ... Istruzione #Sasso, uno che cita Topolino convinto di citare Dante. Dal 'governo di altissimo profilo' è tutto,… - InfinitoIsacco : RT @lasteccanelcoro: #Borgonzoni alla cultura, l’avvocato di Berlusconi alla giustizia, #Sasso convinto di citare Dante e invece cita Topol… - lasteccanelcoro : #Borgonzoni alla cultura, l’avvocato di Berlusconi alla giustizia, #Sasso convinto di citare Dante e invece cita To… -

Il leghista (meridionale: al momento la variante più incredibile del leghismo) neo sottosegretario all'Istruzione che nel suo trionfale tweet cita Topolino convinto di citare Dante. Per non farsi mancare niente pochi giorni fa era convinto di citare Dante scrivendo una frase di una versione della Divina Commedia a fumetti apparsa su Topolino. All'istruzione, per capirsi. Il neo sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso (Lega) si giustifica così per lo strafalcione sul suo profilo Facebook, in cui ha confuso una citazione da Topolino con Dante.