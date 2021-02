Dzeko | l’esito degli esami | ecco quanto rimarrà fuori il bosniaco

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Edinquesta mattina si è sottoposto aglistrumentali per stabilire i tempi di recupero.quante partite salterà La Roma ha superato il Braga nei sedicesimi di Europa League, e l’urna di Nyon ha stabilito che agli ottavi i giallorossi affronteranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Protagonista di entrambe le sfide con i portoghesi Edin, a segno all’andata e al ritorno. Un ottimo segnale dopo il periodo di gelo con Fonseca. Ilperò nella ripresa è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare. Glistrumentali a cui si è sottopostoquesta mattina hanno evidenziato una lesione all’adduttore, che lo terràper almeno due settimane. Una brutta tegola per Fonseca, alla viglia di un vero e ...