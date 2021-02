“Dritto e Rovescio”, il professor Gozzini vede l’inviata e se ne fugge in bicicletta (video) (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Non posso parlare ragazzi, sono sotto processo». Giovanni Gozzini esce di casa in bicicletta e fugge dall’inviata di Paolo Del Debbio, davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio. La giornalista chiede un commento al professore di storia di Pisa che ha insultato pesantemente Giorgia Meloni. Durante una diretta su Controradio, nota emittente fiorentina di sinistra, l’ha insultata dandole della “vacca” e “scrofa”. Ma Gozzini, sospeso da lezioni e stipendio per tre mesi dall’Università di Siena in via cautelativa, scappa. Gozzini inseguito dall’inviato di “Dritto e Rovescio” l’inviata di Del Debbio lo insegue con il microfono in mano. «Senta, ma lei non è stato l’unico…». «Non faccia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Non posso parlare ragazzi, sono sotto processo». Giovanniesce di casa indaldi Paolo Del Debbio, davanti alle telecamere di. La giornalista chiede un commento ale di storia di Pisa che ha insultato pesantemente Giorgia Meloni. Durante una diretta su Controradio, nota emittente fiorentina di sinistra, l’ha insultata dandole della “vacca” e “scrofa”. Ma, sospeso da lezioni e stipendio per tre mesi dall’Università di Siena in via cautelativa, scappa.inseguito dall’inviato di “di Del Debbio lo insegue con il microfono in mano. «Senta, ma lei non è stato l’unico…». «Non faccia ...

