Draghi sui vaccini: «Per le aziende inadempienti non ci sono scuse» (Di venerdì 26 febbraio 2021) È per la linea dura Mario Draghi. Al suo esordio al Consiglio europeo come capo del governo italiano l'ex governatore della Bce ha parlato chiaro: la linea europea finora tenuta sui vaccini non va bene. Nessuna contestazione aperta per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ma un'accusa, non proprio velata, alla strategia seguita finora dai vertici dell'Unione Europea.

