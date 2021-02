Draghi | oggi i nuovi colori delle Regioni | sei rischiano la zona arancione | due il rosso

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Preoccupa l’andamento della curva, la bozza del nuovo Dpcm che sarà consegnataai governatori per essere messa a punto entro lunedì, non porterà ad alcuna riapertura. Su questo i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini sono stati espliciti. Se ne riparlerà a partire dal 6 aprile, dopo le vacanze pasquali. Unica eccezione potrebbe riguardare i cinema e teatri, chedovrebbero avere il via libera dal Cts per la riaperturasale il 27 marzo, ma solo se la curva sarà davvero in discesa. Ma prima potrebbero arrivare decisioni sulle scuole, in un vertice convocato ieri sera a palazzo Chigi si è deciso di approfondire l’andamento dei contagi in Lombardia e Piemonte. LeSe il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha già annunciato che l’Rt è a 1,03 e ...