Draghi | obiettivo cruciale “rilancio dell’agenda atlantica”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Autonomia strategica dell’Unione europea” in un quadro di coordinamento con la Nato, cooperazione con gli Stati Uniti e ““. Sono gli “obiettivi cruciali” per il premier Marioin politica estera, illustrati questa mattina alla sessione di Sicurezza e Difesa del Consiglio dell’Ue. L’Europa – ha spiegato il primo ministro italiano – dovrà essere in grado di dotarsi di strumenti adeguati nel campo della cybersecurity e contro le minacce ibride, ovvero la “combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono es­sere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per rag­giungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto del­la soglia di una guerra ...