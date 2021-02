Dpcm vs. Decreto-legge: il governo Draghi segna un “ritorno alla Costituzione” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Su Mario Draghi incombe, fin dall’inizio del suo esecutivo, il fantasma del confronto con il predecessore. Segni importanti di discontinuità, nello stile della comunicazione per lo meno, sono già stati osservati. Uno strumento con cui Draghi potrebbe stabilire una cesura distintiva rispetto al governo Conte potrebbe essere quello dei Decreti legge, che il premier potrebbe adottare al posto dei Dpcm tanto cari a Giuseppe Conte. >> Molise verso la zona rossa, boom di contagi: pronto ospedale da campo a Termoli Decreto legge significato Il Dpcm è stato lo strumento preferito per gestire l’emergenza pandemica durante l’esecutivo Conte. La costituzionalità e la legittimità di tali provvedimenti è tuttavia stata messa in dubbio più volte: proprio per ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Su Marioincombe, fin dall’inizio del suo esecutivo, il fantasma del confronto con il predecessore. Segni importanti di discontinuità, nello stile della comunicazione per lo meno, sono già stati osservati. Uno strumento con cuipotrebbe stabilire una cesura distintiva rispetto alConte potrebbe essere quello dei Decreti, che il premier potrebbe adottare al posto deitanto cari a Giuseppe Conte. >> Molise verso la zona rossa, boom di contagi: pronto ospedale da campo a Termolisignificato Ilè stato lo strumento preferito per gestire l’emergenza pandemica durante l’esecutivo Conte. La costituzionalità e la legittimità di tali provvedimenti è tuttavia stata messa in dubbio più volte: proprio per ...

