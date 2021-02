Dopo il vaccino le mammografie mostrano linfonodi ingrossati: la ricerca Usa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – L’ingrossamento dei linfonodi ascellari rientra nella gamma di effetti collaterali riscontrati Dopo l’assunzione del vaccino contro il Sars-CoV-2. Si tratterebbe, spiegano le cause farmaceutiche, di una reazione nella norma, avvertita contestualmente a dolore al sito dell’iniezione, febbre leggera, mal di testa, dolori muscolari. Il vaccino causa l’ingrossamento dei linfonodi (ed emerge dalle mammografie) Il problema sopraggiunge quando questi ingrossamenti emergono dalla mammografie e vengono erroneamente scambiati per i noduli legati la cancro al seno, ingenerando un – comprensibile – panico. Il problema sopraggiunge quando le pazienti, allarmate dai risultati dell’esame, ordinano controlli inutili. Esami che rischiano di far saltare gli esami di chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – L’ingrossamento deiascellari rientra nella gamma di effetti collaterali riscontratil’assunzione delcontro il Sars-CoV-2. Si tratterebbe, spiegano le cause farmaceutiche, di una reazione nella norma, avvertita contestualmente a dolore al sito dell’iniezione, febbre leggera, mal di testa, dolori muscolari. Ilcausa l’ingrossamento dei(ed emerge dalle) Il problema sopraggiunge quando questi ingrossamenti emergono dallae vengono erroneamente scambiati per i noduli legati la cancro al seno, ingenerando un – comprensibile – panico. Il problema sopraggiunge quando le pazienti, allarmate dai risultati dell’esame, ordinano controlli inutili. Esami che rischiano di far saltare gli esami di chi ...

ladyonorato : E con questi episodi (tutt’altro che rari) si programma di vaccinare in luoghi privi di adeguata strumentazione per… - fanpage : Si tratta di un possibile effetto collaterale del vaccino, ecco cosa consigliano i medici. - Corriere : L’appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti» - KinSaki4 : RT @noitre32: Non ho mai visto un vaccino uscire dopo 2 mesi! … ci vogliono anni! » Prof. Christian Perronne - Anna280511823 : RT @rainiero43: Ma quale variante inglese? Ci prendono per il culo. È grave dopo il vaccino. ?? -