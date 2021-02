Domenica In, anticipazioni 28 febbraio: gli ospiti e gli argomenti della puntata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma di Mara Venier, Domenica In. In tale occasione si parlerà, come sempre, sia di argomenti più seri che riguardano l’attualità, sia di tematiche più leggere inerenti il gossip e lo spettacolo. Nel corso della puntata, poi, non mancherà l’intervento della, ormai, guest star della trasmissione, ovvero, il comico Vincenzo De Lucia, il quale rivestirà i panni di Barbara D’Urso. Inoltre, in vista dell’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche un collegamento con Amadeus. La sezione dedicata all’attualità a Domenica In A partire dalle ore 14.00 di Domenica 28 febbraio andrà in onda ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021)28andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma di Mara Venier,In. In tale occasione si parlerà, come sempre, sia dipiù seri che riguardano l’attualità, sia di tematiche più leggere inerenti il gossip e lo spettacolo. Nel corso, poi, non mancherà l’intervento, ormai, guest startrasmissione, ovvero, il comico Vincenzo De Lucia, il quale rivestirà i panni di Barbara D’Urso. Inoltre, in vista dell’iniziosettantunesima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche un collegamento con Amadeus. La sezione dedicata all’attualità aIn A partire dalle ore 14.00 di28andrà in onda ...

