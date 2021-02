Domenica “Accendiamo le luci sulle Malattie Rare”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ciò che li accomuna è la voglia di non sentirsi mai più soli di fronte ai momenti di debolezza di difficoltà legati al vivere quotidiano e alla convivenza con le varie problematiche in "dote" a ...

Il 28 febbraio 2021, per celebrare la XIV edizione della giornata mondiale delle Malattie Rare, UNIAMO " Federazione Italiana Malattie Rare, promuove l'iniziativa "le luci sulle Malattie Rare". I monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si illumineranno per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle problematiche sociali e ...Il Coordinamento Telethon Basilicata con "le luci sulla rarità" entra negli eventi organizzati a livello mondiale per la Giornata ...lucani che hanno aderito all'iniziativa e che...(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Domenica 28 febbraio la Toscana si accenderà di verde, blu e magenta, i tre colori della giornata mondiale delle malattie rare, arrivata alla 14/a edizione. Anche Firenze ad ...Il 28 febbraio 2021, per celebrare la XIV edizione della giornata mondiale delle Malattie Rare, UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, promuove l’iniziativa “ Accendiamo le luci sulle Malattie ...